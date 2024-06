Battipaglia, FOS Prysmian: la vertenza arriva a soluzione

C’è un’offerta per la FOS Prysmian. Salvi i posti di lavoro e garantito il diritto dei lavoratori. L’impianto sarà riconvertito e predisposto per la produzione e lo stoccaggio di energia verde derivante da idrogeno

La buona notizia arriva immediatamente dopo il tavolo ministeriale di monitoraggio tecnico che si è riunito al MIMIT alla presenza del Sottosegretario con delega alle crisi d’impresa, Fausta Bergamotto.

Fos Prysmian: ecco cosa accade ora

La riunione fiume ha posto le basi per una nuova primavera lavorativa per gli oltre 250 operai della FOS Prysmian di Battipaglia e per la salvaguardia di tutti i posti di lavoro.

Si procederà ora alla riconversione dell’azienda. L’impianto smette la lavorazione della fibra ottica e si occuperà della produzione e dello stoccaggio di energia verde derivante da idrogeno.

Si chiude, dunque, positivamente la vertenza relativa al sito di Battipaglia e l’annunciata acquisizione di Jcoplastic arriva come grande sospiro di sollievo da parte degli lavoratori e delle proprie famiglie.

Soddisfazione è stata espressa anche da parte delle maestranze che dal tavolo ministeriale di monitoraggio traggono tutti gli spunti necessari per cantierizzare le prossime fasi del piano aziendale che a partire dalle settime successive vedrà il susseguirsi di riunioni e incontri al fine di assicurare e garantire l’avvio del nuovo indotto lavorativo.