Battipaglia: Festa del socio dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS)

Una cerimonia molto partecipata e sentita. L’evento è stato presieduto dal Presidente Nazionale Michele Paternoster e ha visto la partecipazione del Questore Giancarlo Conticchio, del Prefetto Francesco Russo e della Sindaca Cecilia Francese.

L’attestato di merito

Durante la Festa del socio, il Questore Giancarlo Conticchio ha consegnato alla Sezione Provinciale ANPS di Salerno un attestato di merito. Questo riconoscimento è stato conferito “In segno di riconoscenza per il lodevole e attivo impegno al servizio della collettività, a sostegno delle attività istituzionali e delle varie iniziative a scopo sociale, formativo ed educativo di cui si fa attenta promotrice e per la continua opera di divulgazione delle vicende storiche e dell’eroico sacrificio del Servo di Dio Giovanni Palatucci”.

Altri riconoscimenti

Inoltre, sono stati tributati riconoscimenti simili ad altre Sezioni e gruppi territoriali della Provincia. Premiate la Sezione ANPS di Nocera Inferiore, la Sezione ANPS di Sala Consilina, la Sezione ANPS Giovanni Palatucci di Campagna, il Gruppo territoriale ANPS di Battipaglia e il Gruppo territoriale ANPS di Sapri. Consegnate anche le medaglie d’argento di commiato al personale della Polizia di Stato in quiescenza.

L’evento: i dettagli della giornata

La Festa del socio dell’ANPS a Battipaglia è stata un’occasione per celebrare il valore e l’impegno dei membri dell’Associazione, nonché per ricordare i caduti e onorare il servizio prestato dalla Polizia di Stato. La giornata ha avuto inizio alle ore 8.30 con la deposizione di una corona di fiori davanti alla lapide che ricorda i caduti della Polizia di Stato Mario De Marco e Antonio Bandiera. Presente anche il Prefetto Francesco Russo nell’atrio della Questura, rendendo omaggio ai coraggiosi membri della Polizia di Stato che hanno sacrificato la propria vita per la sicurezza della comunità.