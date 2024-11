Battipaglia, ecco la nuova giunta

La Sindaca di Battipaglia Cecilia Francese ha firmato, questa mattina in Municipio, le deleghe assessoriali per i due nuovi componenti della Giunta Comunale nominati dopo le dimissioni degli ex assessori Mauro Sangiovanni e Francesca Giugliano.

Le nuove nomine

L’avvocato Francesca Napoli ha ricevuto le deleghe alla Polizia Municipale, Politiche Giovanili, Disabilità, Politiche per l’integrazione, inclusione e rapporti interreligiosi e Pari Opportunità.

Elia Frusciante ha ricevuto le deleghe alle Attività Produttive, Turismo e Decoro Urbano.