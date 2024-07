Battipaglia, Consorzio Tusciano Solidale: Maria Valeria Forte nuovo presidente del Cda

Maria Valeria Forte è la nuova presidente del Cda del Consorzio Tusciano Solidale. Una nomina che ha trovato accoglimento da parte di tre comunità locali. Una professionista apprezzata e benvoluta nel settore delle Politiche Sociali. I sindaci di Battipaglia, Bellizzi ed Olevano Sul Tusciano hanno provveduto, con voto unanime, alla nomina della dottoressa Maria Valeria Forte alla Presidenza del Cda del Consorzio Tusciano Solidale che andrà a gestire i servizi del Piano di Zona S4-01.

Nominata all’unanimità

La proposta avanzata dalla prima cittadina di Battipaglia Cecilia Francese ha trovato il favore anche dei colleghi Domenico Volpe e Michele Ciliberti, rispettivamente sindaci di Bellizzi e Olevano sul Tusciano. Invariati gli altri membri del Cda Nicola Guadagno e Raffaele Ferrara.

La dottoressa Maria Valeria Forte, che si è avvicendata all’assessore alle Politiche Sociali Francesca Giugliano, in precedenza ha ricoperto l’incarico di Responsabile Ufficio Socio Sanitario in funzione di staff al Direttore Responsabile del Distretto Sanitario 65 di Battipaglia per la gestione integrata socio sanitaria.