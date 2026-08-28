Battipaglia, al via l’assistenza domiciliare anziani: come fare domanda

Politiche sociali al centro dell’agenda cittadina a Battipaglia. Sono ufficialmente aperte le domande per accedere al servizio di Assistenza Domiciliare Sociale (A.D.S.), un intervento rivolto ai cittadini ultraottantacinquenni e ultra sessantacinquenni parzialmente o totalmente non autosufficienti residenti sul territorio comunale.

L’iniziativa, promossa dal Consorzio Tusciano Solidale, punta a garantire benessere, igiene, supporto quotidiano e vicinanza alle persone anziane e ai loro nuclei familiari direttamente all’interno del proprio ambiente domestico.

Servizi e prestazioni garantite dall’assistenza domiciliare

Le prestazioni saranno erogate da personale qualificato del Terzo Settore sulla base di un piano individualizzato e personalizzato. Le attività previste comprendono:

Cura della persona: supporto specifico per l’igiene personale, la vestizione e la mobilità all’interno dell’abitazione.

supporto specifico per l’igiene personale, la vestizione e la mobilità all’interno dell’abitazione. Gestione domestica: ausilio nella preparazione dei pasti, nel riordino e nella pulizia degli ambienti di vita.

ausilio nella preparazione dei pasti, nel riordino e nella pulizia degli ambienti di vita. Compagnia e socializzazione: sostegno relazionale, interventi volti a contrastare il senso di solitudine e accompagnamento per commissioni, acquisto di generi di prima necessità o visite mediche.

Requisiti di accesso e termini di scadenza

Possono presentare la richiesta di accesso al servizio i residenti nel Comune di Battipaglia che abbiano compiuto i 65 anni di età e che siano in possesso della certificazione di invalidità o del riconoscimento ai sensi della Legge 104/1992.

Termine per la presentazione: le istanze dovranno essere trasmesse tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del 29 settembre 2026.

Presentazione della domanda e supporto ai cittadini

La richiesta di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale dei Servizi Sociali, accessibile tramite credenziali SPID.

Per chiunque necessitasse di assistenza nella compilazione o nell’invio della pratica, gli Uffici del Servizio Sociale del Comune di Battipaglia garantiscono supporto dedicato nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

«Con questo servizio garantiamo un presidio fondamentale di ascolto, compagnia e prevenzione dell’isolamento sociale», dichiara la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese. «Desideriamo che ogni nostro concittadino che versi in condizioni di fragilità non si senta solo e che le famiglie trovino un supporto reale e qualificato nella gestione quotidiana».