Basket, l’Agropoli continua la campagna acquisti. Ufficializzato il calendario, si parte ad ottobre

La Polisportiva Basket Agropoli negli ultimi giorni sta presentando i volti nuovi per la prossima stagione. Dopo le riconferme dei vari senatori come Palma, Borrelli, Di Mauro, Norci, Marino e Tempone, i delfini di patron Giulio Russo, grazie al minuzioso lavoro del DS Antonio Spinelli, hanno cominciato ad ufficializzare i nomi dei nuovi cestisti che faranno parte del roster di coach Montemurro.

Arrivati nel Cilento Oleh Fedorenko, Christian Alfieri Christopher Egwoh Jean Trevor Ndizeye e William Lybaek.

Dagli acquisti che sono stati presentati, si evince la linea guida della società, improntata a basare il nuovo progetto su un mix di giovani e giocatori di esperienza.

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione cestistica: si parte il 6 ottobre. Il calendario, diramato in settimana, vedrà i delfini esordire in casa contro il San Michele. Il campionato si chiuderà contro Caiazzo, sempre in casa, il 12 aprile.