Basket: La Polisportiva Basket Agropoli torna alla vittoria

Al “Pala di Concilio” la Polisportiva Basket Agropoli supera Casal di Principe con il risultato di 66-55.

La gara

Nel primo quarto la partita è abbastanza equilibrata con le due squadre che rispondo canestro su canestro: per Agropoli arrivano le triple di Marino e i canestri dal campo di Palma e Di Mauro che fissano il primo parziale sul 18-17.

Nel secondo quarto l’andamento della partita non cambia con le due squadre che viaggiano punto a punto; parte meglio l’Agropoli con i canestri di Mizi e Lepre, poi risponde la squadra ospite che fissa il risultato sul 34-34 al termine del quarto.

Nella ripresa i delfini scendono sul parquet con un atteggiamento diverso e cominciano ad allungare il vantaggio con i canestri dal campo di Lepre e Marino. Casal di Principe cala fisicamente e l’Agropoli continua ad approfittarne fino a fissare il punteggio sul 52-42 al termine del terzo quarto.

Nell’ultima quarto l’Agropoli continua a spingere con i canestri dal campo di Tempone e le triple di Lepre; la squadra ospite prova a forzare i tiri per rientrare in partita, ma il risultato non cambia, la Polisportiva Basket Agropoli vince con il risultato di 66-55.