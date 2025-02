Basket femminile: Battipaglia vince in casa contro il Brixia

Successo importante, il quinto in campionato, per la Polisportiva Battipagliese, formazione che partecipa al torneo di Serie A di basket femminile. Il quintetto di coach Serventi ha superato con un netto 78-56 le bresciane del Brixia Basket, sotto già al ‘PalaZauli’ al termine del secondo quarto per 41-31.

Vittoria tonda per le padrone di casa nello scontro diretto tra due formazioni ad otto punti che lancia a quota 10 le bianco-arancio.

Partono forte le locali che, trascinate dalle triple di Benson e Cupido, al 3′ sono già avanti per 10-2. Le ospiti poi rimontano fino a ridurre a soli tre punti lo scarto al termine del primo quarto. Alla distanza però la Polisportiva Battipagliese torna nettamente in vantaggio, costruendo un corposo 8-0 di parziale nel terzo quarto, fino ad accaparrarsi l’intera posta in palio grazie ai 21 punti finali di Cupido, i 14 di Benson e gli 11 di Smorto.

Nella diciassettesima giornata, la sesta del girone di ritorno, per le battipagliesi trasferta piemontese sul parquet del Derthona.