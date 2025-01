Basket: conosciamo meglio la formazione femminile della Carlo Vitolo

Nel panorama cestistico locale una delle realtà che si sta distinguendo è la Carlo Vitolo Basket Capaccio-Paestum. La Società presieduta da Antonio Di Luccio presenta una formazione maschile ai nastri di partenza della Divisione Regionale 2, nel gruppo B, ed una femminile nella Serie C campana a raggruppamento unico.

Per quest’ultima prossima sfida di campionato, la terza del girone di ritorno, da giocare in casa sabato alle ore 20:30 alla Palestra Olimpia di Capaccio Scalo contro la New Cap Marigliano.

Per il quintetto guidato dalla coach Raffaella Guadagno, reduce dal successo esterno di Cercola, fino ad ora raccolti 18 punti che valgono la sesta posizione: alla portata restano da raggiungere i play-off di fine stagione.

Per conoscere meglio la compagine che ha vinto 9 gare perdendone 5 in Serie C abbiamo raggiunto il capitano e play Valentina Carroccia e l’ala Giovanna Valoroso.