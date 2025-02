Basket: Al “Pala Di Concilio” passa Portici. Battuta l’Agropoli

Nonostante una buona prestazione della Polisportiva Basket Agropoli per tre quarti di gara, al termine del match ha la meglio Portici con il risultato di 73-90.

La gara

Nel primo quarto la partita comincia in maniera molto equilibrata con le due squadre che rispondono canestro su canestro: per Agropoli bene Lepre, Marino e Palma, mentre per Portici Tredici, Gervasio e Marra.

Dopo un sostanziale equilibrio, sul finire del quarto arriva l’allungo della squadra ospite che fissa il risultato sul 16-24 al termine.

Nel secondo quarto Portici continua ad incrementare il vantaggio con le triple di Marra e i canestri dal campo di Tredici; i delfini provano a rifarsi sotto con Marino e Di Mauro, ma il punteggio al termine della prima frazione è di 37-50.

Nel terzo quarto l’Agropoli entra sul parquet con un’intensità diversa, sospinta dal pubblico del palazzetto accorcia le distanze grazie ai canestri di Tempone Yabre e Palma, Portici reagisce e al termine del quarto il risultato è di 65-72.

Nell’ultimo quarto i delfini perdono lucidità e Portici ne approfitta per allungare il passivo e consolidare la vittoria con un Marra in formato super e i vari Gervasio e Tredici che sotto canestro impongono la maggiore qualità rispetto all’Agropoli.

Il risultato al termine è di 73-90 per Portici.