Basket Agropoli: Giuseppe Lepre torna a casa

La Polisportiva Basket Agropoli continua a rinforzare il proprio roster in vista degli obiettivi stagionali. La società ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Giuseppe Lepre, un ritorno importante per la squadra cilentana.

Un figlio d’arte con la maglia dei delfini

Giuseppe Lepre, classe ’98, è un prodotto del vivaio agropolese e ha già indossato la maglia della Polisportiva Basket Agropoli in passato. Figlio d’arte, le sue radici cestistiche sono profondamente legate alla città. Dopo una breve esperienza in altre piazze, il playmaker torna a casa per contribuire al progetto della squadra.

Un innesto di qualità per coach Ciociola

L’arrivo di Lepre rappresenta un rinforzo importante per coach Ciociola, che potrà contare su un giocatore esperto e conoscitore dell’ambiente. Le sue qualità tecniche e la sua passione per la pallacanestro saranno sicuramente un valore aggiunto per la squadra.

Le dichiarazioni

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Giuseppe Lepre“, ha dichiarato Antonio Spinelli, direttore sportivo della Polisportiva Basket Agropoli. “Un ritorno importante per noi, che ci permetterà di rafforzare ulteriormente il nostro roster. Giuseppe è un giocatore di talento e un grande professionista, sono sicuro che darà un contributo fondamentale alla squadra“.