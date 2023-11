Bando Sport e Periferie 2023: Felitto candida gli impianti sportivi in località Pietracute

Il Comune di Felitto, guidato dal sindaco dal sindaco Carmine Caselle ha deciso di partecipare all’avviso pubblico per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo sport e periferie 2023”, candidando il progetto relativo all”intervento di “recupero, adeguamento e potenziamento degli impianti sportivi in Loc. Pietracute nonchè la realizzazione di un parco attezzato con finalità di inclusione sociale”, nell’importo complessivo di € 781.558,56.

Gli obiettivi

L‘amministrazione comunale di Felitto intende potenziare le infrastrutture per lo sport, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale anche alle persone svantaggiate; per tale motivo ha espresso la volontà di candidare a finanziamento la riqualificazione degli impianti sportivi in loc. Pietracute e la realizzazione di un parco attrezzato con finalità di inclusione.

Il centro sportivo – una volta ultimato – sarà dato in gestione secondo le procedure previste dalla normativa di settore a società che praticano attività di livello agonistico.

Bando Sporte e Periferie 2023

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato l’Avviso “Sport e Periferie 2023” per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali.

Il bando in questione, attraverso il finanziamento delle proposte di intervento, tenuto conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva, ha per oggetto l’individuazione dei seguenti interventi da finanziare:

realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

diffusione nelle stesse aree, di attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto, a pena di esclusione dalla procedura e per ciascun impianto sportivo è ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo. L’Ente si impegnerà a cofinanziare l’opera per un importo complessivo di €. 81.558,56.