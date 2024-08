Bambina deceduta in A2 nei pressi di Sala Consilina: c’è un indagato

Si terrà oggi l’esame autoptico sulla salma di Martina, la bimba di sette anni che ha perso la vita venerdì in un tragico incidente lungo l’A2 del Mediterraneo, nei pressi di Sala Consilina. Martina era in viaggio con la sua famiglia a bordo di una Citroen quando, secondo le prime ricostruzioni, l’auto è stata tamponata da un’altra vettura.

Il conducente della vettura coinvolta nel sinistro è attualmente indagato. La Polizia Stradale di Sala Consilina sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, con approfondimenti anche in merito alla velocità sostenuta dalle due automobili al momento dell’impatto fatele per la piccola Martina. In aggiunta, sono in corso accertamenti sui dispositivi di sicurezza utilizzati per il trasporto di bambini.

Questa tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare riguardo a come garantire la protezione dei più piccoli durante i viaggi in auto. La piccola Martina di origini messinesi, viaggiava con i genitori ed il fratellino a bordo di una Citroen C1. Lo scontro violento è avvenuto con una Renault Captur, nella quale viaggiava una coppia di origini calabresi diretta verso il Nord.