Bambina azzannata da un pitbull a San Gregorio Magno: ferita e dimessa dall’ospedale

Momenti di paura a San Gregorio Magno, dove una bambina di 12 anni è stata vittima di un’aggressione da parte di un pitbull mentre passeggiava in piazza Annunziata insieme alla babysitter e al suo cagnolino. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di giovedì, ha causato ferite alla bambina e al suo cane. Per la bimba necessarie cure in ospedale

La dinamica

Secondo quanto ricostruito, la bambina stava passeggiando in piazza, tenendo in braccio il suo cagnolino, quando improvvisamente è stata avvicinata da un pitbull, sprovvisto di museruola. Impaurita, la bambina ha cercato di proteggere il suo cane, ma il pitbull l’avrebbe morsa al volto e al braccio.

I soccorsi

Le urla della babysitter e dei passanti hanno attirato l’attenzione, e il pitbull è stato allontanato. La bambina, ferita e sotto shock, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra, dove è stata medicata e sottoposta ad accertamenti. Le sue ferite, consistenti in escoriazioni e ferite al collo e al braccio, non sono gravi e la bambina è stata dimessa con codice verde. Anche il cagnolino della famiglia è stato ferito nell’aggressione e ha ricevuto cure veterinarie.

Sull’episodio sono in corso indagini per accertare le responsabilità dell’accaduto.