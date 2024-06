Bagheera: fuori “London” il singolo che anticipa il primo album della cantante cilentana

Si chiama Bagheera, la giovane cantante cilentana che con il singolo “London”, anticipa il suo primo album. Il brano, disponibile da oggi – 21 giugno 2024 – sul canale Youtube dell’artista e su tutte le piattaforme digitali, è uno delle 9 tracce di “Dea” il disco d’esordio della rapper. Un nome che sa di mitologia e femminilità, caratteristiche che Carmen (nome di battesimo), conosce molto bene: “Mi sono ispirata agli incipit dei componimenti poetici greci e latini, nei quali gli autori invocavano una divinità o una musa per ricevere ispirazione. La mia dea è la musica stessa”, afferma.

Un lavoro che porta avanti con impegno da ben 8 mesi, e che nasce da un desiderio di originalità, dalla voglia di raccontare storie , nelle quali chiunque ci si può rispecchiare: “l miei brani parlano di amori finiti, di viaggio, di rivincita , di sensualità femminile, di leggerezza, di come i social ci mettono in comparazione con la vita degli altri, e in questi brani dò uno sguardo all’adolescenza passata con una combinazione di nostalgia e maturità”.

Bagheera, originaria di Novi Velia, non è nuova al panorama musicale. La sua carriera inizia con la pubblicazione del primo singolo “Sud America”, a soli 17 anni. A seguire poi, 6 brani: Sayonara, Baila ,Mudo o Hago, Testa o Croce, Il giro del Mondo, Flow Kiss. Lo scorso 2 giugno, inoltre, è salita sul palco del “Meeting del Mare” come una dei 46 giovani esordienti. Della sua musica dice: “Ho sempre amato curare ogni dettaglio, pensando all’immagine , all’idea che voglio trasmettere, al video , alla melodia, al testo… Amo incastrare rime, scrivere i testi , e creare melodie”.