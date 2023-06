Azzurro… storie di mare: il nuovo programma di Rai 1 condotto da Beppe Convertini sbarca a Palinuro

La splendida località di Palinuro si prepara ad accogliere un’importante troupe televisiva: quella di “Azzurro… storie di mare”, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Beppe Convertini. La Pro Loco locale sarà responsabile di ospitare e assistere il conduttore e il suo team durante la ricerca di storie, eventi ed accadimenti che hanno come protagonista il mare, destinati a essere raccontati al grande pubblico.

La Pro Loco e il suo ruolo nell’accoglienza della troupe televisiva

Un ruolo fondamentale in questo affascinante progetto spetta alla Pro Loco di Palinuro, che sarà la responsabile dell’accoglienza e dell’ospitalità della troupe televisiva. Silvano Cerulli, presidente della Pro Loco, si dichiara felicissimo di ospitare nuovamente Rai 1 nella loro località, sottolineando l’importanza di questa iniziativa nel promuovere il territorio e le sue meraviglie legate al mare. Non è possibile anticipare dettagli sulle storie che verranno raccontate, ma è certo che saranno affascinanti e coinvolgenti per il grande pubblico.

L’arricchimento delle attività della Pro Loco

La partecipazione di Palinuro a “Azzurro… storie di mare” contribuisce ad arricchire ulteriormente l’elenco delle attività promosse dalla Pro Loco locale. Grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Centola, la Pro Loco può svolgere un ruolo di primo piano nel supportare e valorizzare le iniziative che mettono in luce le bellezze e le peculiarità della zona.

L’arrivo del programma televisivo Rai 1 rappresenta un’opportunità unica per far conoscere a un vasto pubblico le meraviglie del mare di Palinuro e le storie che vi si intrecciano.