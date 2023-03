Auto si ribalta sulla Polla-Sant’Arsenio: ferito trasferito ad Oliveto Citra. Al “Curto” è rotta la Tac

Ancora una volta la SP Teggiano-Polla si tinge di rosso per un altro incidente stradale che si è verificato nel tratto compreso tra Polla e Sant’Arsenio.

La dinamica

Un’auto, una Panda, si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento ed è finita rovinosamente nel terreno adiacente alla carreggiata. Il giovane conducente, residente ad Auletta, è stato ferito nell’incidente e soccorso prontamente dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito all’ospedale di Oliveto Citra dopo un primo veloce stop all’ospedale di Polla. Il giovane, fortunatamente, non versa in pericolo di vita, come riferiscono le prime informazioni a disposizione.

Purtroppo, il tratto di strada dove è avvenuto l’incidente è noto alle cronache per la sua pericolosità e per il gran numero di sinistri che si sono verificati, alcuni dei quali purtroppo anche mortali. È necessario, quindi, che le autorità competenti intervengano per migliorare la sicurezza di questa strada e prevenire ulteriori tragedie.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Polla e gli agenti della Polizia Municipale di Sant’Arsenio per gli accertamenti del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Si auspica che gli accertamenti siano tempestivi e che si possa fare luce sulle cause del sinistro, al fine di prevenire future tragedie.

I cittadini chiedono che le autorità competenti intervengano prontamente per garantire la sicurezza di chi percorre la SP Teggiano-Polla. “Non possiamo più permetterci di perdere altre vite umane per la negligenza o l’inesperienza di chi guida o per la mancanza di misure di sicurezza adeguate“.