Auto in fiamme allo svincolo di Polla: conducente si salva in extremis, veicolo distrutto

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri all’uscita dello svincolo autostradale di Polla, lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme.

I fatti

Il conducente, un uomo originario di Salerno, è riuscito ad accorgersi in tempo di un’anomalia alla vettura e ha prontamente abbandonato l’autostrada, fermandosi in sicurezza appena fuori dallo svincolo. L’autista è riuscito a scendere dall’auto pochi istanti prima che il mezzo venisse completamente divorato dal fuoco. Fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, coordinati dai capisquadra Bruno Mangieri e Pasquale Pagano, per l’auto non c’è stato nulla da fare: il rogo ha ridotto il veicolo a una carcassa di lamiere in pochi minuti.

Gli interventi

Sul posto sono intervenute anche la polizia locale e la polizia stradale per regolare il traffico e avviare gli accertamenti del caso. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incendio, ma non si esclude un guasto tecnico improvviso. Il tratto in uscita è stato temporaneamente presidiato per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione del mezzo.