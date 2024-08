Auletta: pubblicato il bando per selezionare i “Nonni Vigili” e per il “Servizio Civico Volontario”

Il Comune di Auletta ha un’ iniziativa volta a garantire la sicurezza e il benessere degli alunni, reclutando personale per il Servizio di vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici. Questa iniziativa non solo si concentra sulla sicurezza dei giovani durante i loro spostamenti legati alla scuola, ma include anche attività di sensibilizzazione e cura delle aree verdi e dei luoghi di aggregazione giovanile.

I volontari

I volontari selezionati saranno coinvolti in diverse attività, tra cui: la vigilanza agli attraversamenti stradali. Gli operatori saranno responsabili della sorveglianza degli alunni negli attraversamenti stradali situati all’ingresso o nelle vicinanze delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questa azione mira a garantire la sicurezza degli studenti nei percorsi più critici per il traffico, come indicato dalla Polizia Locale, affiancandoli durante l’arrivo e la partenza da scuola. I volontari svolgeranno, anche lavori di manutenzione e cura delle aree verdi pubbliche, contribuendo a creare spazi più accoglienti per la comunità. Inoltre, si occuperanno di promuovere il rispetto e la valorizzazione degli spazi di aggregazione giovanile, favorendo un ambiente di socializzazione sicuro e positivo.

Tra gli altri servizi di pubblica utilità, il Comune si riserva la possibilità di coinvolgere i volontari in altri servizi in base alle necessità emergenti.

Per partecipare alla selezione, gli interessati devono rispettare alcuni requisiti fondamentali: la residenza nel Comune di Auletta, con età compresa tra i 50 e i 75 anni, per uomini e donne; assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso.

Gli aspiranti volontari dovranno redigere la domanda utilizzando un apposito modello, disponibile sul sito ufficiale del Comune di Auletta all’indirizzo www.comune.auletta.sa.it. È fondamentale seguire le istruzioni fornite per garantire una corretta candidatura.