Attività chiuse in bassa stagione, a Castellabate controlli e sanzioni

Controlli della polizia municipale nelle attività di Castellabate. In particolare le attività hanno interessato le giuste pratiche commerciali come l’osservanza dei periodi di apertura. I controlli sono stati effettuati nel periodo novembre-gennaio 2023.

I controlli della Polizia municipale

Tre le fasi di controllo: analisi dei dati mediante verifica della regolare comunicazione di eventuali periodi di chiusura/ferie all’ufficio preposto, controllo sul territorio di 110 attività di somministrazione alimenti/ bevande e 56 su esercizi di vicinato e accertamento ed atti consequenziali mediante verbalizzazione dei 36 illeciti rilevati per mancata osservanza dei periodi di apertura dell’attività.

L’obiettivo è stato quello di contrastare il fenomeno che da anni caratterizza il territorio delle chiusure delle attività commerciali nei periodi di bassa stagione, ledendo gravemente l’immagine di Castellabate.

Queste attività di controllo continueranno proprio per favorire la destagionalizzazione turistica e invogliare i turisti a visitare Castellabate anche in bassa stagione.

“Un paese a siffatta vocazione turistica che mira a mercati sempre più internazionali non può più permettersi di concentrarsi solo sull’alta stagione. Dobbiamo incentivare sempre e costantemente il turismo di bassa stagione garantendo gli stessi servizi che il nostro territorio offre durante la stagione estiva. Un grande elogio va reso anche all’intero corpo della Polizia Municipale per l’impegno costante nell’attività di controllo e monitoraggio di tutto il territorio comunale”, dichiara il sindaco Marco Rizzo.

“Vorrei davvero che Castellabate fosse meta turistica ambita anche durante il periodo invernale. Ne gioverebbe l’intero tessuto economico del nostro territorio, la nostra intera realtà commerciale fatta di piccole e grandi imprese. Se davvero vogliamo che Castellabate viva di turismo anche in inverno dobbiamo impegnarci affinchè questo accada, garantendo in primo luogo la regolare apertura delle attività commerciali anche in bassa stagione” afferma l’assessore Nicoletta Guariglia.