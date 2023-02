Atti vandalici e danneggiamenti: recintati gli impianti sportivi di Moio

Per anni sono stati preda di atti vandalici e danneggiamenti. Parliamo del Palagreen e soprattutto del Pala Impastato di Agropoli, due strutture sportive site in località Moio. Ora, al fine di frenare l’azione di balordi è stata installata una recinzione che impedirà l’accesso ai due impianti negli orari in cui gli stessi sono incustoditi.

Il provvedimento

“A seguito dei diversi atti vandalici che si sono susseguiti in passato – afferma il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi – abbiamo convenuto che fosse necessario provvedere a recintare l’intera area, ai fini della sicurezza della stessa”.

Già negli anni scorsi venne avanzata l’ipotesi di installare una recinzione per chiudere l’area in cui si trovano le strutture sportive.

In particolare il Pala Impastato era stato vandalizzato in più occasioni e il comune ha dovuto provvedere alla sua manutenzione. La struttura, tuttavia, al momento resta inutilizzabile anche perché scoperchiata dall’azione del vento lo scorso novembre e non ancora sistemata.

Le rassicurazioni del sindaco

Da palazzo di città precisano che presto si procederà anche alla sistemazione dell’impianto. “Continuiamo a prestare attenzione – conclude – a tutte le questioni, che siano di maggiore o minore entità, lavorando alacremente per dotare la città di sempre maggiori servizi e risolvere le criticità“.