Atti persecutori nei confronti dell’ex compagna e dell’attuale fidanzato: arrestato 49enne

Nel pomeriggio del 26 marzo, le forze dell'ordine hanno compiuto un'operazione a Battipaglia arrestando un individuo accusato di gravi reati legati alla violenza domestica. I Carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana hanno proceduto all'arresto di un 49enne del luogo, sospettato di “atti persecutori” nei confronti della sua ex compagna e del suo attuale fidanzato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l'uomo non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale, conducendo una serie di azioni vessatorie e minacciose nei confronti delle vittime.

Le accuse e il modus operandi dell'arrestato

L'individuo è stato accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna e del suo attuale partner. Le accuse poggiano su una serie di comportamenti considerati violenti e intimidatori, perpetrati dall'uomo dopo la fine della relazione sentimentale. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla polizia giudiziaria, l'arrestato avrebbe ingiuriato e minacciato le vittime in più occasioni, manifestando un evidente rifiuto di accettare la fine del rapporto.

L'intervento delle autorità e il ruolo dei Carabinieri

L'operazione che ha portato all'arresto del 49enne è stata frutto di un'attenta indagine condotta dalle forze dell'ordine, in risposta alle segnalazioni e alle denunce presentate dalle vittime. I Carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana hanno coordinato l'azione, dimostrando professionalità e tempestività nell'assicurare la tutela delle persone coinvolte e nel contrastare comportamenti violenti e intimidatori all'interno delle relazioni interpersonali.