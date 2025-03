Atletik: le parole del team di Torchiara in vista del finale di stagione

Il campionato di Seconda Categoria si sta avvicinando alla sua conclusione. Nel gruppo L sono cinque, infatti, le gare al termine del campionato, prima dei play-off promozione che interesseranno le squadre che chiuderanno nella parte alta del girone.

Tra i team ad essere praticamente sicuri della permanenza della categoria c’è l’Atletik, storica formazione che da decenni calca i campi dei tornei dilettantistici regionali. L’undici di Torchiara è lontana in classifica dal vertice e dalle zone basse. Quindici punti in venti gare, infatti, danno massima tranquillità a riguardo al club cilentano.

A farci un riassunto di quello che è stata la stagione sino ad ora, e sui propositi per la parte finale, sono stati il tecnico Franco Di Renzo ed i calciatori Francesco Mondelli e Lorenzo Di Concilio, che in questo week-end non scenderanno in campo per osservare il loro turno di riposo nel torneo campano.