Atletico Pisciotta eliminato dai play off dopo la sconfitta a Casapesenna

L’Atletico Pisciotta vede infrangersi il sogno della promozione dopo la sconfitta subita a Casapesenna nel turno dei play off. Le reti di Scielzo, Negozio, Napoletano e un sfortunato autogol hanno condannato la formazione cilentana, che nel turno precedente aveva superato l’Atletico Agropoli, all’eliminazione.

Un cammino positivo che non si conclude con la promozione

Nonostante l’amara sconfitta, il risultato non cancella l’eccellente annata disputata dalla squadra guidata da mister Armida. La formazione ha dimostrato carattere e determinazione nel corso del campionato, raggiungendo i play off come riconoscimento di un lavoro costante e di un gruppo unito.

La società dell’Atletico Pisciotta ha rilasciato un commento ufficiale al termine della partita, esprimendo gratitudine verso tutti coloro che hanno sostenuto la squadra: «Termina qui questa annata calcistica intensa, fatta di emozioni forti, sacrifici e momenti che porteremo sempre con noi. Abbiamo lottato fino alla fine, con il cuore e con l’anima, ma purtroppo non è andata come speravamo».

Il messaggio prosegue con ringraziamenti sentiti: «Alla squadra, grazie per aver dato tutto in campo, per non aver mai mollato e per aver dimostrato che siamo un grande gruppo. Un grazie speciale al mister: sei stato molto più di un allenatore. Sei stato una guida, un esempio e un punto di riferimento per tutti, grazie per la passione. Ringraziamo i nostri sponsor, che ci hanno supportato con fiducia e passione per tutta la stagione. Il vostro contributo è stato fondamentale per permetterci di vivere questa annata intensa».

Un ringraziamento speciale è rivolto anche ai tifosi: «Ai nostri tifosi, che ci hanno seguito e sostenuto con grande affetto. Grazie per aver creduto in noi, per essere parte del nostro percorso e per aver condiviso con noi sogni, sacrifici e traguardi. Speriamo di avervi reso orgogliosi!».

Il commento si conclude con una nota di speranza per il futuro: «Non è la fine, ma un nuovo punto di partenza».