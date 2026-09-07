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Atena Lucana: la 15enne Emma Frascolla vince il titolo di Miss Cinema e TV a Miss Sud

La giovane ballerina dell'Accademia di Maddaloni e studentessa dell'ITIS "Cicerone" conquista la fascia nazionale guardando al futuro tra danza e spettacolo

Di: Erminio Cioffi
Atena Lucana: la 15enne Emma Frascolla vince il titolo di Miss Cinema e TV a Miss Sud

Un importante riconoscimento per Emma Frascolla, 15 anni, giovane ballerina di Atena Lucana, che si è aggiudicata il titolo di Miss Cinema e TV nell’ambito della manifestazione nazionale Miss Sud.

La formazione artistica e il traguardo del diploma

Emma studia danza classica e moderna dall’età di 4 anni e oggi frequenta l’Accademia dei Talenti di Maddaloni, dove sta portando avanti la propria formazione. Il prossimo anno per lei arriverà anche un traguardo importante, il diploma di danza classica, a coronamento di un lungo percorso di studio.

Scuola e passione: il percorso all’ITIS Cicerone

Parallelamente alla danza, Emma frequenta l’ITIS “Cicerone” di Sala Consilina, indirizzo informatico, conciliando così gli impegni scolastici con quelli artistici.

Un nuovo punto di partenza tra danza e spettacolo

La conquista della fascia di Miss Cinema e TV rappresenta dunque una nuova soddisfazione per la giovane di Atena Lucana, un riconoscimento che potrebbe rappresentare anche un nuovo punto di partenza per Emma, pronta a continuare il proprio percorso nel mondo della danza e dello spettacolo.

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