Atena Lucana: la 15enne Emma Frascolla vince il titolo di Miss Cinema e TV a Miss Sud

Un importante riconoscimento per Emma Frascolla, 15 anni, giovane ballerina di Atena Lucana, che si è aggiudicata il titolo di Miss Cinema e TV nell’ambito della manifestazione nazionale Miss Sud.

La formazione artistica e il traguardo del diploma

Emma studia danza classica e moderna dall’età di 4 anni e oggi frequenta l’Accademia dei Talenti di Maddaloni, dove sta portando avanti la propria formazione. Il prossimo anno per lei arriverà anche un traguardo importante, il diploma di danza classica, a coronamento di un lungo percorso di studio.

Scuola e passione: il percorso all’ITIS Cicerone

Parallelamente alla danza, Emma frequenta l’ITIS “Cicerone” di Sala Consilina, indirizzo informatico, conciliando così gli impegni scolastici con quelli artistici.

Un nuovo punto di partenza tra danza e spettacolo

La conquista della fascia di Miss Cinema e TV rappresenta dunque una nuova soddisfazione per la giovane di Atena Lucana, un riconoscimento che potrebbe rappresentare anche un nuovo punto di partenza per Emma, pronta a continuare il proprio percorso nel mondo della danza e dello spettacolo.