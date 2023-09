Associazione per delinquere e truffa informatica: scatta l’arresto per 2 persone tra Salerno e Napoli, ecco l’Operazione dei Carabinieri

In data 21 settembre, in Nocera Inferiore (SA) e Torre del Greco (NA), i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino e del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coadiuvati dai Reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di V.S.C. e A.P. già sottoposte agli arresti domiciliari.

La ricostruzione

Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistemi telematici, riciclaggio di denaro sottratto mediante truffa informatica effettuata a seguito della captazione fraudolenta delle credenziali di accesso ad home banking, con trafugamento di ingenti somme di denaro e trasferimento delle stesse su propri conti correnti e carte prepagate. Gli arrestati, sono accusati di aver perpetrato ulteriori delitti della medesima specie violando le prescrizioni impartite.

Indagini in corso

Le accuse agli indagati colpiti da ordinanza cautelare risultano suscettive di impugnazione e saranno ulteriormente vagliate nell’ulteriore corso del procedimento.