Assessore e presidente di Coldiretti: Ettore Belelli lascia la carica a Capaccio Paestum

Ettore Bellelli si dimette da assessore. Una scelta dovuta all’impossibilità di rivestire il doppio ruolo di politico e presidente provinciale di Coldiretti, carica assegnatagli lo scorso luglio. Belelli ha quindi scelto di rimettere le deleghe all’ambiente e progetti speciali.

La scelta di Ettore Belelli

Le dimissioni sono state comunicate al sindaco Franco Alfieri e formalizzate nei giorni scorsi. L’ormai ex componente della giunta ha chiarito che però non c’è alcuna frattura con l’amministrazione in carica, sgomberando il campo da possibili malintesi a pochi mesi dalle elezioni amministrative.

La giunta

Oltre ad Ettore Bellelli la giunta inizialmente scelta dal sindaco Franco Alfieri era composta da Fabio Scariati (Finanze, Bilancio, Contabilità e Tributi); Gianfranco Masiello (Attività Produttive, Ecologia, Benessere Animale); Maria Rosaria Picariello (Politiche Sociali e Scuola e Maria Antonietta Di Filippo (delega per l’ Identità Locale e Cultura).