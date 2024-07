Asfaltatura, sottoservizi e centro storico: cantieri aperti a Salerno, il cronoprogramma

Il sindaco Napoli condivide l’elenco dei lavori: diversi gli interventi notturni per cercare di limitare i disagi -Proseguono senza sosta i lavori a Salerno. Tra nuovi cantieri ed interventi di restyling la città non può che registrare qualche disagio visto anche il gran numero di visitatori. Il sindaco Vincenzo Napoli sottolinea che si tratta di “interventi indispensabili ed utili per la città”, ed invita quindi i residenti alla collaborazione. Si va avanti, dunque, con interventi destinati a migliorare il sistema dei sottoservizi, la mobilità veicolare e pedonale, il decoro urbano, la sicurezza di persone e mezzi. Pochi giorni fa, dopo aver verificato alcune criticità d’esecuzione che hanno determinato notevoli problemi alla circolazione, è stato richiesto alle varie società di servizi che hanno eseguito lavori, programmati e/o urgenti, un rigoroso cronoprogramma per il ripristino tempestivo e definitivo dell’asfalto.

Orari stabiliti che possano contenere al minimo gli inevitabili disagi per la popolazione e la mobilità garantendo nel contempo la sicurezza dei cantieri e dei lavoratori impegnati. I primi interventi sono stati già realizzati sul Lungomare, all’altezza Grand Hotel Salerno ed in diverse vie di Salerno. Una seconda fase di lavori interesserà. a partire dal 15 luglio, le vie San Leonardo trav. Migliaro, Ghandi, Visco, SS 18. “Fa molto caldo a nessuno piacciono rumori e strade chiuse, ma i lavori sono indispensabili ed utili per la città. – ha scritto il primo cittadino – Massima attenzione alle ditte, pazienza e collaborazione dei cittadini specialmente di notte”. Il primo cittadino ha poi condiviso il cronoprogramma dei prossimi giorni con l’indicazione puntuale delle strade, della tipologia, dei giorni e degli orari di lavoro.

“Il piano di lavoro punta, anche con il ricorso ove possibile in sicurezza al lavoro notturno, a limitare al minimo gli inevitabili disagi per residenti e turisti”, spiega la fascia tricolore. Oltre ai lavori di sistemazione dei sottoservizi e di ripristino dell’asfalto post-scavi, partirà anche il I lotto di manutenzione nelle strade del Centro Storico.

Il cronoprogramma degli interventi

1) Nell’ambito dell’Accordo di compensazione tra la Sistemi Salerno-Servizi Idrici spa e Comune di Salerno la società provvederà ad asfaltare: VIA PAOLO VOCCA, ripristino asfalto intera carreggiata. I lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 06.00 nei giorni 11/07/2024 e 12/07/2024.

2) La società Salerno Sistemi provvederà al ripristino definitivo degli scavi realizzati per lavori di manutenzione/ammodernamento/sostituzione/digitalizzazione della rete idrica su: VIA PRUDENTE – LARGO SINNO, ripristino asfalto della metà carreggiata. I lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 06.00 nei giorni 11/07/2024 e 12/07/2024 (Nell’ambito di questi lavori è previsto anche il ripristino di Largo Sinno).

3) Lavori di ripristino definitivo dell’asfalto– a cura di E- DISTRIBUZIONE – su tratti stradali interessati da scavi per la posa dei sottoservizi: VIA SAN LEONARDO (TRATTO COMPRESO TRA VIA VISCO E VIA GANDHI), ripristino asfalto della metà carreggiata. I lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 06.00 tra l’08/07/2024 e il 17/07/2024 (con esclusione del sabato, domenica e festivi). PIAZZA S. FRANCESCO TRATTO COMPRESO TRA ANGOLO VIA PELLECCHIA E VIA GERARDO SICA, ripristino asfalto della metà carreggiata. I lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 06.00 nei giorni 11/07/2024 e 12/07/2024.

4) Per poter procedere all’asfaltatura della metà carreggiata di Via Roma, (PREVISTA A PARTIRE DAL 22/07 P.V.) LA SOCIETA’ E – DISTRIBUZIONE HA NECESSITA’ DI COMPLETARE I SEGUENTI LAVORI DI INFILAGGIO CAVI: da incrocio Via Roma/Via Porta di Mare a Lungomare Trieste N. 130 (tratta gialla in planimetria allegata) – Dal giorno 10/07/2024 al giorno 12/07/2024 in orario diurno a partire dalle ore 10.00. L’infilaggio prevede l’apertura delle buche giunti pertanto verranno richiesti i seguenti divieti di sosta: Via Roma: da incrocio Via Porta di Mare per 5 stalli blu pari a 25 m; da angolo trav. Nicola Cavaselice fino a civ. 118 pari a circa 25 m; da angolo via Mazza verso BAR Rosa per 5 stalli auto blu pari a circa 25 m. Lungomare Trieste: da angolo L.go Amalfi/Repubblica Marinara per lungh.zz 25 ml compreso attraversamento pedonale; da Lungomare Trieste alle spalle della Camera di Commercio fino ad ang. Portanova per una lunghezza di 25 m ( compreso stallo riservato alla Polizia di Frontiera); da angolo via Velia /lato Lungomare Trieste fino al civ. 130.

5) LAVORI DI ULTIMAZIONI SCAVI SU L.MARE TRIESTE PER LA POSA SOTTOSERVIZI DI E – DISTRIBUZIONE CHE INTERESSERANNO I SEGUENTI TRATTI DAL 15/07/2024 AL 19/07/2024: Tratta Palazzo Santoro – Lungomare Trieste da incrocio Traversa Nicola Santorelli a Lungomare a Lungomare Trieste civico 108 per una lunghezza di 25 m. Chiusura via Adolfo Cilento tratto compreso tra C.so Garibaldi – Lungomare Trieste per la notte del 17/07/2024 dalle ore 22.00 alle ore 06.00. Lungomare Trieste – divieto di sosta da angolo Domenico Amato(alt.zza civ. 54) fino a traversa Giovanni Grillo. I lavori di cui al punto 5 verranno realizzati in orario notturno (22:00 – 06:00).

6) Programma di Manutenzione straordinaria I Lotto Comune di Salerno – Ufficio Strade: INTERVENTI IN ALCUNI TRATTI DEL CENTRO STORICO MAGGIORMENTE USURATI : messa a quota di lastricato di basoli sconnessi e posa in opera di nuovi lastricati di basoli laddove mancanti; sistemazione della pavimentazione, nei punti ammalorati, in via Porta Catena anche attraverso la posa in opera di conglomerato cementizio pigmentato, con polvere vulcanica, laddove sono mancanti le mattonelle.

Le info utili

Tale intervento – considerato la situazione attuale e il grande afflusso turistico – ha carattere provvisorio, a tutela della pubblica incolumità, nelle more di un finanziamento regionale/statale o comunitario per la redazione di un progetto di rifacimento totale dell’intera pavimentazione. I lavori saranno realizzati – in orario diurno – a partire dal 08/07/2024 e avranno una durata di circa 15/20 giorni lavorativi. I lavori non prevedono alcuna chiusura delle strade e saranno realizzati assicurando il minimo disagio al transito pedonale e veicolare.