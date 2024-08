Ascea, trasloco delle attività scolastiche per i lavori all’Istituto Parmenide

Il Comune di Ascea ha previsto la realizzazione dei lavori relativi al miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti dell’edificio scolastico “Parmenide” alla frazione Marina; il progetto è stato ammesso ammesso a finanziamento con apposito decreto del Ministero dell’Interno dell’8/1 1/2021 per un importo di € 2.250.000,00.

Ok al trasferimento delle attività scolastiche

L’Ente ha deciso così di provvedere al trasferimento di tutti gli uffici scolastici (uffici di presidenza, segreteria ecc…), di tutte le classi della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado nonché di tutte le altre attività e servizi (laboratori, mensa ecc…) nonché di tutte le attrezzature e beni del plesso scolastico in questione.

Il trasferimento, dovrà iniziare nel più breve lasso di tempo possibile, e dovrà essere completato entro l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 (che la regione Campania ha stabilito per il giorno 12 settembre 2024), al fine di evitare disagi e problemi alle attività didattiche, agli alunni ed alla scuola in genere.

Le attività scolastico/didattiche della scuola dell’infanzia e gli uffici di presidenza e segreteria saranno trasferiti, per tutta la durata di esecuzione dei lavori presso l’Istituto Scolastico Comprensivo “Parmenide” di Ascea Marina, presso l’edificio scolastico di Ascea Marina (ubicato nei pressi di Piazza Europa). Le attività scolastico/didattiche della scuola secondaria di primo grado (comprese le attività di laboratori, il servizio mensa, le attrezzature ed i beni necessari) saranno traslocate presso l‘edificio scolastico di Ascea Capoluogo (ubicato in via della Fontana Vecchia).

L’amministrazione ha previsto un servizio di trasporto modificativo/aggiuntivo a quello già in essere, utile a raggiungere gli immobili sostitutivi individuati, senza aggravio di spese per le famiglie degli studenti per il tratto previsto in maggiorazione, il tutto organizzando e programmando il trasporto nel modo più comodo ed efficiente possibile. Sarà riorganizzato inoltre il servizio mensa scolastica in virtù delle nuove esigenze.