Ascea: sfide e priorità per il primo anno della nuova amministrazione Sansone

Il 2024 è stato un anno cruciale per il sindaco Stefano Sansone, che ha iniziato il suo mandato come primo cittadino di Ascea. Il suo programma è già ricco di progetti e interventi che mirano a rispondere alle principali sfide del territorio e a valorizzare le sue potenzialità. Un progetto di grande rilievo vede Ascea collaborare con la città di Focea, in Turchia, per promuovere il “Viaggio dei Focei nel Mediterraneo” come uno degli Itinerari Culturali Europei accreditati dal Consiglio d’Europa.

Le sfide per il nuovo anno

Questo percorso consentirà di mettere in risalto il prezioso patrimonio archeologico locale, rafforzandone l’attrattività culturale e turistica. Tra le sfide più impegnative c’è il problema dell’erosione costiera. Il sindaco Sansone ha spiegato che l’amministrazione sta lavorando in stretta collaborazione con la Provincia di Salerno, l’Ente Parco e i comuni vicini su tre fronti: la costruzione di nuove barriere, il ripascimento della spiaggia e la manutenzione delle opere realizzate.

Un altro tema è la sanità

“Sono stati trovati dei banchi di sabbia che consentiranno questo lavoro. Negli ultimi anni i marciapiedi del nostro lungomare hanno subito gravi danni, sono stati spesi circa 500mila euro e adesso ne abbiamo preventivati altri 50.000”, ha dichiarato Sansone. Un altro tema centrale è la sanità. Recentemente il Saut di Ascea è stato trasferito in nuovi locali situati in Piazza Europa, più centrali e funzionali. Tuttavia, desta forte preoccupazione l’assenza di un pediatra sul territorio, una questione che pesa soprattutto sulle famiglie.

“Dopo aver vinto una battaglia importante relativa a rendere Ascea zona carente, la pediatra che aveva scelto il nostro comune, e che ringraziamo, ha scelto di proseguire la sua carriera professionale e adesso ci troviamo ancora una volta con questa assenza importante, ma come amministrazione siamo già a lavoro”, ha spiegato il sindaco.

Un grande evento per Carnevale

Sul fronte delle iniziative culturali, dopo un calendario natalizio ricco di eventi, il Sindaco Sansone guarda al Carnevale, che si preannuncia come uno degli appuntamenti più rilevanti del 2025. “Per Ascea è sempre stata una festa speciale e come amministrazione quest’anno vogliamo un budget importante, ancora più grande di quello dell’anno scorso. Insieme al Comune di Casal Velino vogliamo far nascere una nuova tradizione per il golfo di Velia”, ha concluso.

L’amministrazione Sansone è dunque impegnata su più fronti, con l’obiettivo di rendere Ascea un punto di riferimento sia per la qualità della vita dei suoi cittadini sia per l’attrattività turistica e culturale del territorio.