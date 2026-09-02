Ascea, riconoscimento al merito sportivo per il campione Fedele D’Angiolillo

Un importante momento istituzionale e di celebrazione dello sport ha visto protagonista Fedele D’Angiolillo, pluri campione mondiale ed europeo di Tiro Dinamico Sportivo (specialità Handgun) e socio fondatore del prestigioso Team Tanfoglio. L’atleta, soprannominato “Saetta”, nel giugno 2026 ha riconfermato il titolo di Campione Europeo nella competizione svoltasi in Ungheria.

La consegna della targa da parte della Provincia di Salerno

A consegnare personalmente la targa di Riconoscimento Istituzionale al Merito Sportivo è stato il Presidente della Provincia di Salerno, che ha voluto rendere omaggio al prestigioso risultato conseguito dall’atleta e al valore della sua carriera agonistica.

La vicinanza della comunità e del Comune di Ascea

Alla cerimonia ha presenziato anche il Vicesindaco del comune di Ascea, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. La sua partecipazione ha testimoniato la vicinanza dell’Ente e dell’intera comunità cilentana a un concittadino che, attraverso l’impegno, la disciplina e la determinazione, ha portato il nome di Ascea e della provincia di Salerno ai vertici dello sport internazionale.

I valori dello sport al centro della cerimonia

Il riconoscimento assume un profondo significato istituzionale: celebra non soltanto un traguardo agonistico di altissimo livello, ma anche i valori di sacrificio, dedizione e passione che lo hanno reso possibile. Con orgoglio e riconoscenza, l’Amministrazione comunale di Ascea ha espresso le più vive congratulazioni a Fedele D’Angiolillo per il successo ottenuto.