Ascea Marina, l’ufficio postale si rinnova con i servizi Polis: info e orari

L’ufficio postale di Ascea Marina ha avviato un importante piano di ammodernamento strutturale e tecnologico per garantire ai cittadini una sede più funzionale e accessibile. Le operazioni di restyling si inseriscono all’interno di “Polis”, il progetto nazionale promosso da Poste Italiane per trasformare gli uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti in sportelli unici per i servizi della Pubblica Amministrazione, contrastando l’isolamento territoriale e il divario digitale.

I nuovi servizi della Pubblica Amministrazione allo sportello

Grazie al completamento dei lavori, la sede di Ascea Marina amplierà il proprio portafoglio di prestazioni, permettendo all’utenza di richiedere ed ottenere direttamente allo sportello diversi documenti ufficiali senza dover raggiungere gli uffici provinciali.

Tra le novità principali figurano:

Pratiche INPS: consultazione ed estrazione di certificati previdenziali e assistenziali.

consultazione ed estrazione di certificati previdenziali e assistenziali. Certificati anagrafici e di stato civile: rilascio diretto dei documenti anagrafici principali.

rilascio diretto dei documenti anagrafici principali. Codice fiscale per neonati: richiesta e attribuzione rapida della tessera per i nuovi nati.

L’intervento mira a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale del Paese, offrendo una rete di prossimità efficiente e centralizzata.

Continuità operativa e orari dell’ufficio postale mobile

Per garantire l’erogazione ininterrotta dei servizi durante la fase del cantiere, Poste Italiane ha predisposto una struttura provvisoria situata in via Corso Elea. L’ufficio postale mobile garantisce tutte le consuete operazioni finanziarie e postali ed è accessibile al pubblico secondo i seguenti orari: