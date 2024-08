Ascea, Comune acquista immobile da destinare all’artigianato e allo sviluppo locale

Il Comune di Ascea, guidato dal sindaco Stefano Sansone, intende continuare l’opera di valorizzazione del centro storico al capoluogo; l’Ente ha deciso così di acquistare un immobile sito nel centro storico, in via Cairoli, che sarà destinato ad attività inerente l’artigianato (laboratorio/bottega di lavorazione della ceramica) ed allo sviluppo locale in genere.

Il tutto per incentivare processi emulativi e far rinascere altre attività nel centro storico nonché per creare maggiore attrattività dello stesso.

Gli obiettivi

Tale attività (laboratorio/bottega di lavorazione della ceramica) ha, tra l’altro, lo scopo di creare un “legame” col Palazzo De Dominicis-Ricci (nell’immobile da acquistare si realizzerà il laboratorio/bottega di lavorazione della ceramica e nel Palazzo De Dominicis-Ricci si farà l’esposizione della ceramica e/o attività enogastronomica, utilizzando le ceramiche realizzate) e col sito archeologico di Elea-Velia. Qui sono emerse antiche fornaci utilizzate per realizzare la ceramica e per produrre i mattoni velini (il laboratorio/bottega avrà anche lo scopo di riprodurre la ceramica di Elea-Velia e di produrre ceramiche con raffigurazioni legate all’antica Elea-Velia, coinvolgendo con attività di laboratorio e progetti mirati il mondo della scuola).