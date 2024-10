Ascea capofila del Turismo balneare campano: la proposta in Regione

Si è tenuto nella mattinata di ieri, a Palazzo Santa Lucia, un incontro tra il Sindaco di Ascea Stefano Sansone, in compagnia del vicesindaco di Ceraso Antonio Cerullo, e l’Assessore al Turismo Felice Casucci, per formalizzare una proposta ambiziosa: fare di Ascea il comune capofila del turismo balneare in Campania. Tanti i temi toccati tra cui la necessità di sviluppare un’offerta turistica di qualità, che si fondi su una matrice sociale e che sia sempre più orientata a soddisfare le esigenze di visitatori nazionali e internazionali.

La proposta

La pianificazione turistica proposta si inserisce nel quadro del Piano Utilizzo delle Aree Demaniali (PUAD), strumento essenziale per la gestione delle coste campane e per assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività balneari. Inoltre, spazio anche al turismo religioso, in vista del Giubileo 2025, e agli eventi che passano attrarre pellegrini e visitatori da tutto il mondo.

“È stato un incontro costruttivo finalizzato alla organizzazione di una grande iniziativa pubblica ad Ascea che veda coinvolti tutti i 60 Comuni costieri della Regione Campania”, hanno dichiarato gli amministratori.