Ascea abbraccia la cultura europea: adesione alle “Rotte dell’Ulivo”

Il Comune di Ascea, guidato dal Sindaco Stefano Sansone, ha recentemente aderito con entusiasmo all’itinerario culturale europeo delle ‘Rotte dell’Ulivo’.

Ecco cosa sono

Le Rotte dell’Ulivo sono itinerari di scoperta interculturale e di dialogo aventi per oggetto l’ulivo, simbolo universale di pace. Questi itinerari sono un ponte verso una nuova cooperazione tra aree remote, altrimenti condannate all’isolamento, poiché riuniscono tutti gli operatori coinvolti nell’impiego dell’olivo (artisti, piccoli produttori e agricoltori, giovani imprenditori, ecc.), minacciati dall’odierna crisi. In questi tempi difficili, questo è un modo per difendere il fondamentale diritto al lavoro.

“L’adesione alla “Route of the olive tree” dimostra la vocazione europea del nostro comune, che ha sottoscritto il Protocollo d’intesa con la Fondazione greca che gestisce l’Itinerario”, scrive il Sindaco Sansone.

“In questi tempi difficili, questo è un modo per difendere il fondamentale diritto al lavoro e, per il nostro paese, un altro modo per fare la sua parte per connettersi positivamente con il resto del Mondo”, continua il sindaco.