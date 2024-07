Arrivano i bambini Saharawi ad Agropoli

Si terrà domenica 14 luglio 2024, alle ore 11:00, presso il foyer del Cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli, in Via Taverne, la conferenza stampa per la presentazione “dell’Accoglienza Bambini Saharawi 2024”. Il progetto partirà il 4 agosto con l’arrivo ad Agropoli dei Bambini e dei loro accompagnatori fino al 21 dello stesso mese. Lo stesso vede allineate diverse associazioni a scopo umanitario su tutto il territorio nazionale; sono arrivati infatti in tutta Italia oltre cento bambini eventi cinque accompagnatori Saharawi che verranno ospitati dalle varie associazioni coinvolte.

L’associazione Piccoli Ambasciatori di Pace, presieduta da Antonio Giacco, illustrerà il progetto “Accoglienza Bambini Saharawi 2024” che prevede l’arrivo ad Agropoli di 10 bambini e 2 accompagnatori Saharawi. I bambini sono arrivati in Italia l’otto di luglio e saranno ospitati dalle due associazioni partner del progetto, precisamente Tiris di Napoli e Formia Saharawi di Formia. L’accoglienza ha diversi obiettivi: sottrarre i bambini dal caldo torrido del deserto, sottoporli ad accurate visite mediche, divulgare la storia saharawi attraverso incontri istituzionali, favorire l’interscambio culturale con i bambini italiani e regalare momenti di svago e di divertimento. Molte sono le realtà che collaborano con le tre associazioni responsabili del progetto, come l’associazione Aisha Fondation, che sarà presente alla conferenza stampa in collegamento, l’oratorio P.G. Selvi e altre associazioni di volontariato.

L’accoglienza, patrocinata dal Comune di Agropoli, è possibile grazie al sostegno di enti, come il comune di Capaccio Paestum, all’aiuto di molte attività commerciali del territorio e a tanti privati cittadini che credono nel progetto. I bambini saranno ospitati nei locali della Parrocchia Sacro Cuore di Agropoli grazie alla disponibilità del Parroco don Nicola Griffo. L’incontro con la stampa illustrerà i dettagli del progetto e sarà moderato dal dott. Antonio Pesca. Parteciperanno le autorità locali che sostengono l’iniziativa. Mentre la rappresentante in Italia del Fronte Polisario, Fatima Mahfud e il Presidente della rete italiana di solidarietà con il popolo Saharawi, Nadia Conti, saranno in collegamento per ringraziare dell’aiuto prestato ad un popolo, che da più di cinquant’anni rivendica a gran voce la propria appartenenza ad una terra oggi occupata, inviando nel mondo i propri piccoli ambasciatori di pace.