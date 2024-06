Arriva nel salernitano una nuova truffa: «Segui account Instagram e guadagni fino ad 800 euro»

Una complessa truffa ha colpito nei giorni scorsi diversi utenti salernitani che nei giorni scorsi si sono visti inseriti in un gruppo WhatsApp denominato “Gruppo fortunato di Instagram”. I malfattori promettono facili guadagni attraverso un elaborato sistema.

L’adescamento avviene su WhatsApp, dove vengono contattate le vittime con la promessa di pochi ma veri euro per compiti semplici come guardare video, seguire pagine Instagram e inviare screenshot. Una volta ottenuta la fiducia, le vittime vengono indirizzate su Telegram, dove possono accedere solo su invito.

Nel gruppo le comunicazioni sono in realtà tra bot che condividono dati manipolati per convincere gli iscritti dei presunti guadagni. Per rendere meno rintracciabile il denaro, vengono effettuati pagamenti iniziali di 5 euro, provenienti però da altre vittime.

La truffa vera e propria inizia con l’invito ad iscriversi a piattaforme che offrono programmi di affiliazione. Qui le vittime vengono spinte a effettuare transazioni sempre più alte, con la promessa di commissioni e guadagni. Ma per sbloccare i supposti crediti, viene richiesto un ultimo pagamento che in realtà finisce nelle mani dei truffatori.

Nei giorni scorsi in un gruppo del genere sono finiti diversi salernitani che hanno rischiato di finire nel tranello

Per evitare di cadere in queste truffe, è fondamentale diffidare di promesse di facili guadagni. In caso di truffa, è importante fare subito segnalazione alla banca, al sistema di pagamento e denunciare alla Polizia Postale.