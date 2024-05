Arriva l’estate: come affrontare i periodi più caldi

Con l’avvicinarsi dell’estate iniziano ad aumentare le temperature. Il caldo estivo non va

sottovalutato, e ciò vale per persone di ogni età. Le temperature troppo alte sono un problema non solo per i bambini e per gli anziani, ma anche per gli adulti. Per questo è importante prepararsi nel migliore dei modi, acquistando prodotti come le protezioni solari e magari sistemando in salotto dei potenti ventilatori, pronti a smuovere l’aria anche nelle giornate più afose.

L’importanza delle creme solari

In estate si fa un gran parlare di protezioni solari . Questi prodotti sono essenziali se si vuole proteggere a fondo la propria pelle. I raggi del sole possono essere molto pericolosi,

ed è importante limitare una eccessiva esposizione della pelle. I raggi UV possono provocare numerosi effetti negativi, che vanno dall’invecchiamento precoce della pelle fino addirittura ad alcuni tipi di cancro che possono colpire l’epidermide. Tutto ciò senza dimenticare il rischio di scottature, che possono essere decisamente molto fastidiose.

Le creme solari servono per proteggere la pelle, e sono realizzate proprio per fare da barriera contro i raggi UV. In generale si consiglia di acquistare creme che abbiano un

livello di protezione abbastanza alto. Per quanto riguarda l’uso suggeriamo di spalmare per bene la crema almeno un quarto d’ora prima di esporsi al sole, e di riutilizzarla durante la giornata, con intervalli di circa due ore. Queste creme sono ottime non solo quando si è in spiaggia o in piscina, ma anche quando semplicemente ci si trova a passeggiare sotto il caldo sole estivo. Basta una canottiera per esporre le spalle e finire dopo un paio d’ore con una vera e propria scottatura.

Rimanere idratati costantemente

Uno dei principali consigli che si dà in estate è quello di bere molto. Non si tratta di un luogo

comune, ma di una verità scientifica da non sottovalutare. In estate il caldo fa sì che la sudorazione aumenti molto, portando il nostro corpo a perdere liquidi molto più facilmente. L’acqua è essenziale per il corretto funzionamento del nostro organismo, e se non si beve la giusta quantità di liquidi si può soffrire di disidratazione.

Nei periodi più caldi bisognerebbe cercare di bere almeno un paio di litri d’acqua al giorno. Inoltre è importante seguire un’alimentazione che contenga molta frutta e verdura

(da mangiare crude, così che la quantità di acqua al loro interno non sia andata persa). La frutta estiva è molto gustosa e saporita: mangiare angurie e arance può essere davvero un buon modo per reintegrare i liquidi persi.

Acquistare un buon ventilatore

Nella nostra introduzione abbiamo già avuto modo di parlare dei ventilatori .

Questi elettrodomestici sono tra le principali soluzioni per chi vuole cercare di trovare sollievo dal caldo estivo. Possono avere varie dimensioni, e di solito consentono di regolare i livelli di potenza, così da adattarsi alle esigenze dell’utente.

I ventilatori si presentano come una soluzione molto versatile perché possono

essere spostati facilmente, così da poter essere usati in ogni stanza a seconda del momento della giornata. Questo elettrodomestico di giorno magari si può tenere in salotto, con lo scopo di rinfrescare lo spazio dove si mangia o ci si rilassa, mentre di sera si può posizionare in camera da letto, così da provare a dormire accompagnati da una fresca brezza. Vi diamo un piccolo consiglio per aumentare ancora di più l’efficacia dei ventilatori: davanti alle pale posizionate un piatto con del ghiaccio. L’aria, passando nella zona del ghiaccio, ne uscirà ancora più fresca.

Montare una piccola piscina

Se avete uno spazio all’esterno, come un piccolo giardino, potreste pensare all’ipotesi di

acquistare e montare una piscina da esterno. Oggi ne esistono di

ogni forma e dimensione, con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. La piscina è l’ideale per sfuggire all’afa nelle ore più calde della giornata.

Per quanto riguarda le misure avete davvero l’imbarazzo della scelta. In generale una piscina con una superficie di 5 o 6 metri quadrati può bastare, ma in base allo spazio che avete a disposizione e al budget potreste anche acquistare modelli più grandi.

Non dimenticate che l’acqua all’interno della piscina deve essere mantenuta pulita. Per

questo è fondamentale acquistare un buon filtro a motore, che ha il compito di pulire e filtrare l’acqua. Ne esistono di vari tipi, come quelli a sabbia o a cartuccia.

Inoltre nella piscina va inserito regolarmente il cloro, che ha un effetto disinfettante, mentre bisogna fare attenzione al livello del pH. Esistono dei kit molto semplici da usare per controllare in pochi istanti questi parametri.

Cosa indossare in estate

In estate è essenziale decidere con cura cosa indossare. Un abito sbagliato potrebbe farci soffrire ancora di più il caldo, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Iniziamo dai materiali: cotone e lino sono i tessuti migliori per cercare di far respirare la pelle. Inoltre riescono ad assorbire al meglio il sudore.

Oltre ai materiali bisognerebbe fare grande attenzione ai colori. I colori chiari tendono a riflettere la luce, mentre quelli scuri hanno l’effetto opposto. Occhio anche a come vestono i singoli indumenti: gli abiti aderenti sono molto fastidiosi in estate, perché limitano la respirazione della pelle e favoriscono la sudorazione. Non dimenticate di portare

con voi un cappello che possa proteggervi dal sole, soprattutto nelle ore più calde.

Per i nostri amici a quattro zampe

L’estate è un periodo molto delicato non solo per gli esseri umani, ma anche per i nostri amici a quattro zampe, come cani e gatti. Per il loro bene è fondamentale mettere in

atto alcune soluzioni che potrebbero aiutarli ad affrontare questo periodo dell’anno.

Ovviamente l’acqua non deve mancare. Cambiatela spesso, anche più volte nella

stessa giornata, così da assicurarvi che l’animale abbia a disposizione della piacevole acqua fresca. Evitate di uscire per le passeggiate nelle ore più calde: l’asfalto rovente potrebbe scottare le loro zampe. Meglio uscire al mattino presto o nell’orario intorno al crepuscolo, se non addirittura di sera.

Infine fate in modo da dare loro uno spazio ben ombreggiato dove riposarsi. Saranno poi gli animali a decidere se stendersi al sole o andarsi a rifugiare all’ombra, in base a ciò che preferiscono.