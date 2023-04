Arriva il weekend, ecco qualche consiglio su come trascorrerlo in relax tra eventi e cinema

Con l’arrivo del weekend, molte persone cercano di sfruttare al meglio il loro tempo libero per rilassarsi e rigenerarsi dopo una settimana di lavoro. Tuttavia, a volte può essere difficile capire come trascorrere il weekend in modo efficace per riuscire a rilassarsi appieno.

Ecco alcuni eventi a Salerno e provincia

Grande festa a Pagani per la Madonna delle Galline. L’appuntamento è da venerdì 14 a lunedì 17 aprile

Fa tappa al PalaSele di Eboli, il viaggio di Alis, lo spettacolo internazionale di circo contemporaneo di Le Cirque Top Performers, applaudito da oltre 240.000 spettatori in Italia

Ritorna il 16 aprile, "Salerno Corre", la gara competitiva nazionale di 10 km, con partenza e arrivo in piazza della Libertà. La VIII edizione dell'iniziativa della Fidal, patrocinata dalla Regione Campania, dà appuntamento agli sportivi alle 8.30 del 16 aprile.

Open – Outdoor Experiences, il primo Salone delle Attività all’Aria Aperta, è stato presentato ufficialmente a Palazzo Sant’Agostino. L’iniziativa si terrà a Paestum, presso il Centro Espositivo NEXT (ex Tabacchificio Cafasso).

Domenica 16 aprile, alle ore 11, al Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele ritorna “ManESinfonia”, il ciclo di concerti domenicali dei giovani allievi del Liceo musicale “Perito Levi” di Eboli, organizzato nell’ambito del Pcto – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento “Domeniche in Musica”.

Alla scoperta del “paese dei ciliegi” insieme alla comunità locale fra cultura, storia, enogastronomia e folklore, dove la Ciliegia Igp di Bracigliano è la regina dai fiori bianchi che ricoprono il territorio per una imbiancata di primavera ed un percorso di bellezza fino alla maturazione delle ciliegie. Si parte sabato (15 aprile) con “Bracigliano Experience”, una giornata dedicata alla scoperta del borgo fra fiori bianchi e delizie enogastronomiche.

La programmazione nei cinema del Cilento e Vallo di Diano

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli

Dal 14 al 18 aprile

“Super Mario Bros-The Movie”: primo spettacolo ore 16:45/ secondo spettacolo ore 18:30

“Quando”, unico spettacolo ore 20:15

Trama

Super Mario Bros. – Il Film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, ha inizio quando i due fratelli idraulici Mario (voce italiana di Claudio Santamaria) e Luigi, durante il tentativo di riparare una tubatura sotterranea, si ritrovano catapultati in un universo magico, attraverso un misterioso condotto.

Ma quando i due si separano, Mario intraprende una frenetica avventura alla ricerca del fratello perduto.

Fortunatamente nella sua missione può contare sull’amicizia di Toad, abitante del Regno dei Funghi, e sui saggi consigli della determinata guerriera Principessa Peach, alle prese con l’imminente invasione del cattivissimo Bowser.

Cinema Adriano, Sala Consilina

dal 13 al 19 Aprile (escluso lun 17)

“SUPER MARIO BROS – THE MOVIE” ore 17

“L’ESORCISTA DEL PAPA” con R. Crowe | ore 19 | ore 21

Mercoledì Prezzo Ridotto

Cineteatro La Provvidenza-Vallo della Lucania

Dal 15 al 16 aprile

“Super Mario Bros-The Movie” ore 17:00

“Tre Moschettieri D’artagnan” ore 19:15-21.30