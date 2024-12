Arriva all’ospedale per un incidente e viene sorpreso con 49 involucri di cocaina: arrestato

Il 4 dicembre il personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno hanno proceduto all’arresto di P.A.M. per “detenzione di sostanza stupefacente“.

I fatti

Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, lo stesso, a seguito di accesso presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Salerno per un incidente stradale, è stato individuato in possesso di 49 involucri di cocaina per un peso complessivo di 11.73 gr, 2 involucri di crack per un peso complessivo di 0,37 gr, 6 involucri di eroina per un peso complessivo di 1,47 gr e 1 involucro di hashish per un peso complessivo di 0.78 gr, un cellulare e la somma di 400euro.