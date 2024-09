Arresti domiciliari a Torchiara per violazione delle misure cautelari

I Carabinieri della Stazione di Torchiara, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 22enne, già sottoposto all’obbligo di dimora.

Le accuse e il provvedimento

Il giovane, secondo le accuse, avrebbe violato le prescrizioni impostegli dalla giustizia, non rispettando l’obbligo di dimora a cui era stato sottoposto in seguito a precedenti denunce per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Di qui l’aggravamento del provvedimento.