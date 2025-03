Arrestato pusher su Treno Battipaglia-Capaccio Paestum: la droga nascosta tra i vestiti

Sabato scorso, un uomo di 31 anni, originario di Napoli ma residente a Salerno, è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Battipaglia durante un controllo su un treno diretto da Battipaglia a Capaccio Paestum. L’operazione, condotta dagli agenti sotto la guida del Sostituto Commissario Angelo Pironti, ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti nascoste tra i vestiti dell’individuo.

Sostanze stupefacenti sequestrate

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto crack e hashish, confermando i sospetti di detenzione ai fini di spaccio. La scoperta ha portato all’immediato arresto dell’uomo, che è stato poi condotto presso il comando di polizia per ulteriori accertamenti.

Convalida dell’arresto e misure cautelari

A seguito della convalida dell’arresto, l’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per il 31enne. La misura cautelare mira a prevenire ulteriori attività illecite e a garantire che l’indagato rimanga a disposizione della giustizia per le indagini in corso.

Le indagini proseguono per determinare l’origine delle sostanze stupefacenti e per identificare eventuali complici. Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire la rete di spaccio e per prevenire ulteriori attività illecite nella zona.