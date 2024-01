Armando Troccoli, settantacinquenne di Sacco, è stato ritrovato senza vita nella sua casa

A dare l’allarme sono stati i suoi amici che, non vedendolo in giro da giorni, hanno avvisato i familiari e l’agente della Polizia Municipale in servizio nel paese.

I fatti

Giunti presso l’abitazione i parenti e i vigili si sono resi conto che l’uomo non apriva la porta di casa e non rispondeva alle chiamate e poco dopo hanno fatto la triste scoperta: l’uomo era riverso sul pavimento senza vita.

Con ogni probabilità a causarne il decesso è stato un malore.

Il cordoglio

Sconcerto e sgomento a Sacco per la morte dell’uomo che era stato anche custode della Certosa di Padula.

Ad esprimere cordoglio e profonda tristezza per la vicenda e per la perdita di Armando Troccoli, oltre a tutta la comunità sacchese, anche il sindaco Franco Latempa.