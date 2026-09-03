Arena Arbostella chiude con il botto: in scena De Filippo e il Premio Gino Esposito

La XV edizione dell’Arena Arbostella – Premio Gino Esposito giunge al suo atto conclusivo questa sera, giovedì 3 settembre, nel piazzale antistante la struttura di viale Verdi a Salerno. La rassegna estiva guidata dal Teatro Arbostella chiude una settimana di spettacoli all’aperto a ingresso gratuito che hanno visto alternarsi musica, cabaret e prosa, registrando un’ampia partecipazione di pubblico e confermando il valore culturale dell’iniziativa sul territorio.

Il gran finale con la commedia di Peppino De Filippo

A sigillare il successo del festival sarà la compagnia “L’Antica Italiana” diretta da Gaetano Troiano, una delle realtà storiche legate al Teatro Arbostella. Sul palco andrà in scena uno dei capolavori più celebri e divertenti della drammaturgia partenopea: “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo. L’opera, incentrata sulle superstizioni e sui paradossi del protagonista Gervasio Savastano, promette una chiusura all’insegna del ritmo, degli equivoci e della grande comicità classica.

Il Premio Gino Esposito alla famiglia Nisivoccia

La serata di ieri ha vissuto uno dei suoi momenti più toccanti con la consegna del Premio Gino Esposito a Roberto e Anna Nisivoccia, oggi alla guida della Compagnia Teatro Popolare Salernitano. Il riconoscimento celebra il profondo legame artistico e umano tra le famiglie Esposito e Nisivoccia, iniziato tra le mura dello storico teatro Il Sipario e consolidatosi al San Genesio, luogo in cui Gino Esposito mosse i suoi primi passi sul palcoscenico al fianco di Alessandro Nisivoccia e Regina Senatore.

Un’eredità culturale per la città di Salerno

Nata da un’intuizione del rimpianto direttore artistico Gino Esposito, figura simbolo del panorama teatrale locale, la manifestazione continua a crescere grazie all’impegno del nuovo direttore artistico Arturo Esposito e della presidente del Teatro Arbostella Immacolata Caracciuolo. La formula consolidata dell’arena all’aperto si conferma un presidio fondamentale per la promozione dello spettacolo dal vivo e per la valorizzazione delle compagnie del territorio salernitano.