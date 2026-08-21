Arena Arbostella 2026 a Salerno: programma, date e spettacoli gratuiti

La città di Salerno si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva. Dal 28 agosto al 3 settembre 2026, il piazzale antistante il Teatro Arbostella “Gino Esposito”, in viale Verdi, ospiterà la quindicesima edizione dell’Arena Arbostella – Premio Gino Esposito. La rassegna propone sette serate ad ingresso libero dedicate alla commedia, al cabaret, alla musica dal vivo e ai grandi classici della tradizione teatrale napoletana.

Nata da un’intuizione dello storico direttore artistico Gino Esposito, la manifestazione prosegue oggi sotto la guida artistica di Arturo Esposito e della presidente del Teatro Arbostella, Immacolata Caracciuolo.

Il programma degli spettacoli da venerdi a giovedi

Il sipario si alzerà venerdì 28 agosto con la comicità del trio salernitano Villa PerBene. Chicco Paglionico, Andrea Monetti e Francesco D’Antonio porteranno in scena lo spettacolo di cabaret “Titolo e sottotitolo”, tra sketch inediti e situazioni surreali.

Sabato 29 agosto l’attenzione si sposterà sul teatro classico con la compagnia napoletana Zerottantuno Arte e Cultura, guidata da Felice Pace, che interpreterà “La fortuna con la F maiuscola” di Eduardo De Filippo e Armando Curcio.

Domenica 30 agosto salirà sul palco la formazione di casa, la Comica Gino Esposito, con il capolavoro di Raffaele Viviani “A morte ‘e Carnevale”, diretto da Francesco Delli Priscoli.

Lunedì 31 agosto la compagnia nolana Quelli che… il Teatro proporrà la commedia “Cornuti e contenti”, guidata sul palco da Marco Lanzuise e Luciano Salvetti.

Martedì 1 settembre la rassegna darà spazio alla musica italiana con lo show dal vivo “L’estate sta finendo” di Vanessa Caputo, affiancata dalle coreografie dell’A.S.D. Salerno Danza.

Mercoledì 2 settembre il Teatro Popolare Salernitano, compagnia stabile del Teatro Il Sipario di Sandro e Regina, rappresenterà “Non ti pago” di Eduardo De Filippo, con Roberto e Anna Nisivoccia.

La manifestazione si chiuderà giovedì 3 settembre con la compagnia All’Antica Italiana di Gaetano Troiano, che presenterà il celebre testo di Peppino De Filippo “Non è vero ma ci credo”.

Il riconoscimento e l’organizzazione dell’evento

Accanto al calendario di spettacoli, nel corso delle sette serate verrà assegnato il tradizionale Premio Gino Esposito. Il riconoscimento è destinato ad artisti e personalità dello spettacolo che hanno condiviso momenti significativi della propria carriera con il regista salernitano.

La realizzazione dell’evento si avvale del contributo tecnico e logistico di diverse realtà del territorio: l’assistenza sanitaria è curata dalla Vo.Pi. di Pontecagnano, la sicurezza da DR Security di Roberto Dinacci, le scenografie da CMC Group e Luciano Cappiello, i servizi audio e luci da DM Service, le forniture da Malangone e l’allestimento del palco da NLS Service.

Informazioni utili per accedere agli spettacoli