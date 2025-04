Aree interne del Cilento, ieri l’assemblea dei 29 sindaci: ecco la nuova strategia | VIDEO

Si è tenuta ieri, presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide, l’Assemblea Plenaria dei 29 sindaci dei comuni che fanno parte delle Aree Interne del Cilento. In apertura dell’Assemblea gli amministratori si sono confrontati con tre professionisti che stanno lavorando alla stesura della Proposta di Legge n. 1960 – XIX Legislatura, attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati, finalizzata alla riqualificazione e al ripopolamento delle aree interne anche attraverso l’accoglienza dei residente delle Aree Flegree e della Zona Rossa del Vesuvio.

I sindaci

I Sindaci dell’Area “Cilento Interno”, alla luce dello sciame sismico che sta interessando le popolazioni vesuviane e flegree, hanno manifestato la disponibilità a valutare l’ipotesi del trasferimento graduale ed organizzato di nuclei familiari provenienti da quei territori. Diversi i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea che ha approvato Preliminare di Strategia 2021/2027, un importante documento di programmazione di circa cinquecento pagine, in cui sono stati dettagliate tutte le informazioni riguardo agli obiettivi raggiunti e da raggiungere tramite la Strategia ‘Area Cilento Interno. Tra i progetti da portare a compimento è stata proposta la fiscalità di vantaggio, argomento di cui Auricchio ha sempre sottolineato la straordinaria importanza per la sopravvivenza dei piccoli borghi.

Le dichiarazioni

“Le imprese delle Aree Interne del Cilento sono soggette alla stessa normativa fiscale delle imprese che operano nelle aree urbane notoriamente più prospere e questa situazione disincentiva nuovi insediamenti e mette a rischio la sopravvivenza di imprese familiari e tradizionali. E’ fondamentale, dunque, introdurre introdurre una normativa fiscale differenziata che implichi l’azzeramento dell’imposizione diretta e lo sgravio contributivo sia per le imprese nuove che per quelle già presenti sul territorio. E’ necessaria, inoltre, una politica fiscale a favore dei pensionati in quanto già 400mila pensionati italiani si sono trasferiti in Paesi caratterizzati da un sistema fiscale favorevole sulle pensioni e da un costo della vita più basso. Per un’Area particolarmente svantaggiata come il Cilento Interno, una fiscalità di vantaggio sulle pensioni sarebbe uno strumento efficace per attrarre nuovi residenti oltretutto senza alcun impatto sul bilancio statale” ha fatto sapere il Presidente Auricchio sottolineando che nella nuova Strategia si propone anche di incentivare i medici che decidono di prestare servizio nelle Aree Interne e più disagiate e ci sono diversi punti che mirano al potenziamento della sanità.

Ai microfoni di InfoCilento, a sottolineare l’importanza della Strategia Nazionale delle Aree Interne oltre al presidente Auricchio, il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano e il presidente della Comunità Montana Calore Salernitano, nonché sindaco di Felitto, Carmine Casella.