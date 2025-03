Aquara, San Lucido co – patrono della Diocesi Teggiano – Policastro: la richiesta del sindaco al Vescovo

Nei giorni scorsi il sindaco di Aquara, Antonio Marino, insieme al sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, ha incontrato, in un momento informale e amichevole, il Vescovo della Diocesi di Teggiano – Policastro, Monsignor Antonio De Luca. Durante l’incontro, il sindaco Marino, ha avanzato l’ipotesi di proclamare San Lucido co-patrono della Diocesi di Teggiano – Policastro il cui patrono è San Cono da Teggiano.

La richiesta

“Poiché la storia di San Lucido affonda le sue radici ad Aquara, come quella di San Cono a Teggiano, essendo i due Santi fortemente legati al nostro territorio, ho avanzato l’ipotesi di elevare il nostro patrono San Lucido a co-patrono della Diocesi. È anche un modo per far conoscere di più la storia dei due Santi. Il nostro Vescovo si è detto interessato alla proposta, ma intenzionato ad elaborare un programma che vada oltre e che metta in relazione l’attività dei benedettini della Diocesi. Bisognerà seguire un iter preciso, ma a breve ci sarà un altro incontro per stabilire il tutto e andare avanti” ha fatto sapere Marino ringraziando Monsignor De Luca per l’accoglienza e l’attenzione dimostrata.

I gemellaggi

Il Comune di Aquara, da diverso tempo, ha intrapreso un percorso di valorizzazione della storia e dei percorsi di San Lucido e ha stilato diversi gemellaggi con le città unite dalla devozione verso il Santo anche con lo scopo di diffondere la conoscenza della storia del Santo. Ad Aquara sono diversi i luoghi rimasti nella storia poiché noti come luoghi in cui San Lucido ha vissuto alcuni momenti della sua vita.