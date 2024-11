Aquara, procedono spediti i lavori di costruzione dell’asilo nido: presto l’inaugurazione

Ad Aquara, lo stabile sito vicino alla sede dell’Istituto Comprensivo, rimasto incompleto dagli anni ‘90, è stato rimesso a nuovo grazie ai fondi per l’edilizia scolastica previsti dal PNRR. Manca poco per il completamento della struttura che accoglierà l’asilo nido e che potrebbe essere terminata e consegnata già entro la fine dell’anno.

Gli interventi

I lavori procedono spediti, dunque, e lo stabile, di via Kennedy, ha già preso forma. Dopo la consegna dell’opera, il comune, guidato dal sindaco Antonio Marino, provvederà ad indire la manifestazione di interesse per capire il numero delle richieste dei cittadini che intendono usufruire del servizio di asilo nido che potrà essere frequentato non solo dai bambini di Aquara, ma anche da quelli delle aree limitrofe.

La cifra del finanziamento stanziato per il completamento dell’edificio ammonta a 479.000 euro circa. A confermare che i lavori sono ad un ottimo punto e che l’impresa esecutrice ha dato buone notizie a riguardo, anche il sindaco Marino.