Aquara, presentato per la prima volta alla Regione Campania il Piano di Gestione Forestale

Il Comune di Aquara, guidato dal sindaco, Antonio Marino, per la prima volta ha presentato alla Regione Campania il PGF (Piano di Gestione Forestale- ex PAF) che ora è in via di approvazione.

L’approvazione

“L’approvazione di questo piano è fondamentale per promuovere l’uso sostenibile dei boschi e dei pascoli. Grazie a questo piano, infatti, sono stati individuati e pianificati gli interventi di miglioramento relativi ai rimboschimenti, alle ricostituzioni boschive, alle sistemazione idraulico-forestali, ai miglioramenti dei pascoli, alla prevenzione degli incendi, al miglioramento e manutenzione della viabilità” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale sottolineando che il progetto serve anche a fare un ottimo uso delle risorse silvo-pastorali ai fini ricreativi e di protezione dell’ ambiente naturale.

L’approvazione definitiva, da parte della Regione Campania, con ogni probabilità, arriverà entro la fine dell’anno e dopo l’approvazione il piano resterà in vigore per ben dieci anni.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare i tecnici che hanno predisposto il piano, Giovanni Fornataro e Antonio Capozzoli” hanno fatto sapere ancora dall’ente consapevoli che il Piano di Gestione Forestale porterà risultati che impatteranno positivamente sulle risorse boschive e naturali della zona.