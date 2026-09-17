Aquara, gattino intrappolato salvato da carabinieri e polizia locale

Un intervento di soccorso, nato quasi per caso, si è trasformato in un gesto di grande attenzione e sensibilità da parte di due giovani professionisti delle forze dell’ordine e della polizia locale. Nella mattinata di ieri, nel centro storico di Aquara, un gattino è rimasto bloccato all’interno di un tombino dopo essere caduto accidentalmente, senza riuscire più a risalire. Il piccolo animale è rimasto intrappolato per diverse ore prima che una volontaria del posto, attiva a tutela degli animali, ne udisse il miagolio. Non sapendo come intervenire autonomamente, la donna si è rivolta alla polizia municipale.

L’intervento congiunto di carabinieri e polizia locale

Ad agire senza esitare sono stati un vigile e un carabiniere, entrambi in servizio ad Aquara. I due professionisti hanno valutato la necessità di attivarsi immediatamente e non si sono risparmiati. I tombini sono stati aperti in sicurezza fino a individuare il punto esatto in cui il piccolo felino era rimasto incastrato. Il giovane carabiniere si è calato all’interno per estrarre l’animale in difficoltà, portando a termine le operazioni di recupero con successo.

Il lieto fine e l’apprezzamento della comunità

L’intervento spontaneo ha assunto un significato importante: davanti a un animale indifeso e in difficoltà, polizia municipale e carabinieri non hanno perso tempo, trovando una soluzione rapida ed efficace. Il gattino è ritornato finalmente libero nel cuore del centro storico di Aquara e fa parte di una colonia felina seguita dalla volontaria. L’azione tenera ed efficace dei due operatori ha suscitato grande soddisfazione tra i cittadini, l’amministrazione comunale e il comandante della locale stazione dei carabinieri.